МИД Киргизии рекомендовал гражданам не ездить в Казахстан из-за мороза

Бишкек, , 14:59 — REGNUM Посольство Киргизии в Казахстане рекомендует воздержаться гражданам от поездок в Казахстан автомобильным транспортом из-за морозов, сообщили 21 декабря в пресс-службе МИД Киргизии.

В посольстве напомнили, что в некоторых регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за резкого похолодания. В некоторых районах Восточно-Казахстанской области температура опустится до 40 градусов мороза.

Как сообщало ИА REGNUM, на 21 и 22 декабря в Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской областях Казахстана и Астане декабря из-за мороза объявлено штормовое предупреждение.

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