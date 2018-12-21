Король Бельгии принял отставку премьер-министра страны

Брюссель, , 14:51 — REGNUM Король Бельгии Филипп принял отставку премьер-министра страны Шарля Мишеля, сообщает 21 декабря RTBF.

Отмечается, что Филипп также принял отставку возглавляемого Мишелем правительства, разрешив им временно исполнять свои обязанности.

Напомним, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель сообщил о своём намерении уйти в отставку 18 декабря. Это произошло на фоне развала правящей коалиции и начала правительственного кризиса из-за споров в правящей коалиции вокруг Глобального договора ООН по миграции.

В знак протеста против подписания премьером миграционного пакета ООН пятеро членов правительства из фламандских националистов самостоятельно ушли в отставку, после чего правящая партия осталась в меньшинстве.

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