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Медведев пообещал лично контролировать исполнение нацпроектов в регионах

Политика

Правительство планирует создать «полноценную управленческую вертикаль от правительства до регионов и муниципалитетов»

Москва, 21 декабря 2018, 14:43 — REGNUM  Ход реализации национальных проектов в регионах России будет отслеживаться в оперативном режиме ежедневно и онлайн. Об этом в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимир Путин 21 декабря, на которой обсуждались основные направления работы правительства РФ на ближайшую перспективу, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

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«Это должно быть практически у всех, даже не практически, а на самом деле у всех министров и курирующих вице-премьеров в компьютерах, и они должны смотреть, что по каждому показателю происходит», — сказал председатель правительства.

Медведев напомнил, что в настоящий момент подготовлены и утверждены паспорта 12 национальных проектов по всем направлениям. На их реализацию в общей сложности в бюджете на три года предусмотрено 5,7 трлн рублей. Всего планируется контролировать приблизительно 1,6 тыс. показателей.

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«Все члены правительства будут ездить по территориям и смотреть, каким образом происходит реализация национальных проектов. И конечно, я тоже этим займусь», — заявил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года на заседании Президентского совета по стратегическому развитию и нацпроектам в Кремле президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что за реализацией национальных проектов, предусмотренных его майским указом, должен быть налажен «содержательный контроль», отметим недопустимость подмены «пустыми бюрократическими отчётами и формальным закрытием поручений».

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