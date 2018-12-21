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В Кремле рассказали о главных качествах международных партнеров РФ

Политика

Когда стабильность и предсказуемость уступают место «непредсказуемости, то это вызывает дискомфорт в международных делах

Москва, 21 декабря 2018, 14:42 — REGNUM  Москва ценит в своих международных партнерах стабильность и предсказуемость, заявил 21 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, когда стабильность и предсказуемость уступают место «непредсказуемости, неожиданности и хаотичности», то это вызывает дискомфорт в международных делах.

«Это касается не только России, но и всех стран», — заявил Песков, добавив, что подобные качества в своих партнерах ценят все государства.

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции 20 декабря заявил, что Россия на мировой арене должна занимать надёжное место как равная среди равных. По его словам, основной внешнеполитической целью страны является развитие державы.

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Внешняя политика России
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