Для США ядерное оружие стоит в ранге «допустимо» — мнение

Москва, , 14:33 — REGNUM Говоря о ядерной войне, президент РФ Владимир Путин ничего нового, собственно, не сказал. США с самого момента появления у них ядерного оружия постоянно создавали планы первого ядерного удара по СССР, который должен был обеспечить им победу. Правда, каждый раз по их расчётам выходило, что для гарантированного успеха им требуется больше зарядов, чем имеется на данный момент, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«В последние десятилетия на первый план вышли всевозможные стратегии обезоруживающего удара с использованием неядерных вооружений и ядерных зарядов ограниченной мощности, при этом США ещё в начале XXI века вышли из договора по ПРО и развивают свои системы противоракетной обороны, чтобы обезопасить себя от ответного удара», — отметил эксперт.

Сама по себе эта идея не очень жизнеспособна — нам проще нарастить количество и ТТХ наших ракет, чем им гарантировать полный перехват наших, а даже несколько зарядов, взорвавшихся на территории США, обесценят такую победу. Но тем не менее надо понимать, что для американского истеблишмента идея применения ядерного оружия первыми никогда не была в ранге недопустимой.

«Более того, планы применения ядерного оружия всерьёз рассматривались даже во время конфликтов со странами, такого оружия не имеющими, например, в ходе корейской и вьетнамской войн. И до реализации их не дошло по техническим и тактическим соображениям, а не из гуманизма. Поэтому исключать, что США могут применить ядерное оружие, нельзя», — полагает Кабаков.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе сегодняшней большой пресс-конференции 20 декабря в Москве президент РФ Владимир Путин, заявил, что в настоящее время имеет место быть и даже нарастает тенденция недооценки возможности ядерной войны.

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