В Турции арестовали восемь человек, подозреваемых в терроризме

Анкара, , 14:31 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали восемь человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 21 декабря Anadolu ajansi.

Спецоперации по поимке преступников проходили в девяти районах Стамбула. По данным министерства внутренних дел, задержанные подготавливали террористические акты.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активно действуют на территории Турции, от их рук погибло свше 300 человек.

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