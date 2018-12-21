В Кремле намерены проанализировать доклад ОБСЕ по Чечне

Москва, , 14:27 — REGNUM Доклад Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), касающийся нарушений прав человека в Чечне предстоит проанализировать. Об этом заявил 21 декабря журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, российская сторона, перед тем, как соглашаться с какими-то решениями, должны разобраться в документе.

«Принимается много решений, с которыми мы не можем соглашаться, и со многими решениями мы не соглашаемся», — подчеркнул Песков, добавив, что указанный доклад ОБСЕ следует проанализировать.

Напомним, ранее представители ОБСЕ представили доклад, в котором содержится информация о предполагаемых нарушениях прав человека в Чечне. В тексте документа содержатся рекомендации по исправлению ситуации.