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В Кремле намерены проанализировать доклад ОБСЕ по Чечне

Политика

Российская сторона, перед тем, как соглашаться с какими-то решениями, должны разобраться в документе

Москва, 21 декабря 2018, 14:27 — REGNUM  Доклад Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), касающийся нарушений прав человека в Чечне предстоит проанализировать. Об этом заявил 21 декабря журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, российская сторона, перед тем, как соглашаться с какими-то решениями, должны разобраться в документе.

«Принимается много решений, с которыми мы не можем соглашаться, и со многими решениями мы не соглашаемся», — подчеркнул Песков, добавив, что указанный доклад ОБСЕ следует проанализировать.

Напомним, ранее представители ОБСЕ представили доклад, в котором содержится информация о предполагаемых нарушениях прав человека в Чечне. В тексте документа содержатся рекомендации по исправлению ситуации.

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Внутриполитическая жизнь РФ
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