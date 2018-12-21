МИД Китая ответил на обвинения США в кибератаках

Пекин, , 14:21 — REGNUM Китайское правительство решительно выступает за сетевую безопасность, ни в коей мере не поддерживает тех, кто занимается кражей коммерческой тайны, а также активно борется с хищениями информации через интернет в любых их проявлениях. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Китая, опубликованном на официальном сайте внешнедипломатического ведомства 21 декабря в ответ на обвинения США в кибератаках.

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«Позиция китайского правительства по вопросам кибербезопасности является последовательной и ясной», — заявил официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

При этом он отметил, что «уже давно не секрет, что власти США проводят крупномасштабные, организованные киберкражи, ведут прослушивание и наблюдение за иностранными правительствами, предприятиями и частными лицами.

«Мы настоятельно призываем американскую сторону немедленно исправить ошибочную практику и прекратить дискредитацию Китая по вопросам кибербезопасности, снять обвинения с граждан республики, с тем чтобы не нанести серьёзный ущерб отношениям и сотрудничеству между двумя странами в соответствующих областях», — говорится в тексте заявления.

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Как сообщало ИА REGNUM, в США двух граждан Китая обвинили в хакерских атаках на аэрокосмическое агентство НАСА, министерство энергетики и военно-морской флот. Как утверждают в Вашингтоне, обвиняемые являются членами группы Apt10, а хакерские атаки они производили по заданию правительства и спецслужб Китая, в частности министерства внутренней безопасности КНР. Целью атак было хищение информации компаний и ведомств не только в США, но и в Британии, Бразилии, Германии, Канаде, Франции, Финляндии, Индии, Японии, Швеции, Швейцарии, ОАЭ.

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