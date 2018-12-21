Пятница, 21 Декабря 2018 года
20:15:18 МСК

Харш Вардхан Шрингла назначен новым послом Индии в США

Политика

Новым послом Индии в США станет Харш Вардхан Шрингла, ныне занимающий пост посла в Бангладеш

Нью-Дели, 21 декабря 2018, 19:12 — REGNUM  20 декабря высокопоставленный дипломат Харш Вардхан Шрингла был назначен новым послом Республики Индии в Соединенных Штатах Америки. Об этом со ссылкой на министерство иностранных дел Индии сообщило индийское новостное издание «Сатьяграха».

В настоящий момент Харш Вардхан Шрингла является послом Индии в Бангладеш. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Индии выразил надежду, что новый посол возглавит дипломатическое ведомство Индии в Вашингтоне в ближайшее время. Известно, что посольство Индии в Бангладеш возглавит Рива Гангули Дас, директор Индийского совета по культурным связям.

Харш Вардхан Шрингла поступил на дипломатическую службу в 1984 году и в настоящий момент считается одним из наиболее опытных карьерных дипломатов Индии. Он возглавлял посольства Индии в Бангладеш и Таиланде, генеральные консульства в городах Хошимин (Вьетнам) и Дурбан (ЮАР). В его послужном списке также работа в ЮНЕСКО.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить