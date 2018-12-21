Харш Вардхан Шрингла назначен новым послом Индии в США

Нью-Дели, , 19:12 — REGNUM 20 декабря высокопоставленный дипломат Харш Вардхан Шрингла был назначен новым послом Республики Индии в Соединенных Штатах Америки. Об этом со ссылкой на министерство иностранных дел Индии сообщило индийское новостное издание «Сатьяграха».

В настоящий момент Харш Вардхан Шрингла является послом Индии в Бангладеш. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Индии выразил надежду, что новый посол возглавит дипломатическое ведомство Индии в Вашингтоне в ближайшее время. Известно, что посольство Индии в Бангладеш возглавит Рива Гангули Дас, директор Индийского совета по культурным связям.

Харш Вардхан Шрингла поступил на дипломатическую службу в 1984 году и в настоящий момент считается одним из наиболее опытных карьерных дипломатов Индии. Он возглавлял посольства Индии в Бангладеш и Таиланде, генеральные консульства в городах Хошимин (Вьетнам) и Дурбан (ЮАР). В его послужном списке также работа в ЮНЕСКО.