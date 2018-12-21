Песков прокомментировал недопуск некоторых СМИ на пресс-конференцию

Москва, , 14:16 — REGNUM Решения о допуске или недопуске тех или иных представителей средств массовой информации на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина принимался сотрудниками безопасности, сообщил 21 декабря журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, некоторые запросы отклонялись на стадии аккредитации, а нескольких представителей СМИ не допустили уже после публикации списка аккредитованных СМИ. Таким образом Песков прокомментировал недопуск на мероприятие главреда The Insider Романа Доброхотова.

«Поскольку речь идет о мероприятии главы государства, тут действует закон о госохране, и служба безопасности посчитала необходимым принять такое решение», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря глава российского государства Владимир Путин провел большую пресс-конференцию, на которую было аккредитовано рекордное число журналистов — более 1,7 тыс.

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