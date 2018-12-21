Партия индийского штата Бихар перешла из правящей коалиции в оппозиционную

Нью-Дели, , 19:48 — REGNUM 20 декабря региональная партия индийского штата Бихар «Раштрия лок самта парти» («Национальная партия равенства народа» или РЛСП) примкнула к оппозиционной коалиции во главе с «Индийским национальным конгрессом». Об этом сообщило индийское новостное издание «Адж так».

Ранее «Раштрия лок самата парти» вышла из «Национально-демократического альянса» (НДА), возглавляемого правящей «Индийской народной партией» («Бхаратия джаната парти» или БДП). По словам лидера РЛСП Упендры Кушвахи, лидер БДП Нарендра Моди обманул ожидания народа Бихара. Накануне всеобщих парламентских выборов 2014 года нынешний премьер-министр Индии пообещал, что населению больше не придётся уезжать в другие штаты страны за достойным уровнем образования, здравоохранения и оплаты труда. Тем не менее спустя четыре года ни одно обещание выполнено не было.

Упендра Кушваха также отметил, что за последнее время лидер ИНК Рахул Ганди продемонстрировал невиданную заботу о крестьянах страны, а также последовательно выполнил свои амбициозные обещания простить долги фермеров. По мнению председателя РЛСП, это вызвало рост доверия к «Индийскому национальному конгрессу». Ранее к оппозиционному «Объединенному прогрессивному альянсу» (ОПА) во главе с ИНК примкнули такие бихарские партии как «Раштрия джаната дал» (РДД) во главе с Лалу Прасадом Ядавом и «Хиндустани авам морча» (ХАМ) во главе с Джитаном Рамом Манджхи.