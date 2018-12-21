Министр обороны Индии: мы ведём наблюдение за ядерным потенциалом Пакистана

Нью-Дели, , 15:22 — REGNUM Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман заявила о том, что правительство хорошо осведомлено о мероприятиях Пакистана по развитию своего ядерного потенциала. Об этом сообщило индийское новостное издание «Патрика».

Отвечая на вопросы в нижней палате парламента Индии, Нирмала Ситхараман подтвердила сведения о расширении возможностей Пакистана по созданию ядерного топлива. Она также сообщила о том, что пакистанское руководство ведет активные мероприятия по модернизации средств доставки ядерных зарядов.

Министр обороны подчеркнула, что военное руководство страны не только внимательно наблюдает за данными процессами, но и готово дать «адекватный и своевременный» ответ на любую угрозу безопасности извне.