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Министр обороны Индии: мы ведём наблюдение за ядерным потенциалом Пакистана

Политика

Нирмала Ситхараман подчеркнула, что политическое руководство страны наблюдает за военными приготовлениями соседнего Пакистана и будет готово дать противнику «адекватный и своевременный» ответ

Нью-Дели, 21 декабря 2018, 15:22 — REGNUM  Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман заявила о том, что правительство хорошо осведомлено о мероприятиях Пакистана по развитию своего ядерного потенциала. Об этом сообщило индийское новостное издание «Патрика».

Отвечая на вопросы в нижней палате парламента Индии, Нирмала Ситхараман подтвердила сведения о расширении возможностей Пакистана по созданию ядерного топлива. Она также сообщила о том, что пакистанское руководство ведет активные мероприятия по модернизации средств доставки ядерных зарядов.

Министр обороны подчеркнула, что военное руководство страны не только внимательно наблюдает за данными процессами, но и готово дать «адекватный и своевременный» ответ на любую угрозу безопасности извне.

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Зарубежная хроника
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