Премьер-министр Австралии посетил военную базу в Ираке

Канберра, , 14:29 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в преддверии католического Рождества посетил военную базу в Ираке. Об этом сообщает австралийское информационное агентство ABC. Во время своего визита в Ирак премьер-министр поблагодарил солдат и офицеров за их службу и поздравил с наступающими праздниками. Кроме того, Скотт Моррисон встретился с премьер-министром Ирака Адилом Абдул-Махди и во время переговоров отметил большой вклад Ирака в борьбу с террористическими угрозами, исходящими от таких группировок, как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Аль-Каида (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Во время встречи господин Моррисон заявил о своём стремлении продолжать развивать отношения двух стран. Австралийские военные базы находятся на территории Ирака с 2001 года, после того как на территории этой страны началась военная операция под руководством США. В настоящее время австралийские военнослужащие выполняют задачи по борьбе с терроризмом и обеспечению безопасности в регионе в целом.