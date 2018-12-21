Албин подставляет не Беглова, а Путина

Санкт-Петербург, , 14:23 — REGNUM Эмоциональное и резкое заявление вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина об отказе сотрудничать с активисткой по защите обманутых дольщиков Аллой Андреевой, скорее всего, объясняется нервным срывом. Однако этот поступок фактически подставляет не столько прямого начальника Албина — врио губернатора Александра Беглова — сколько президента Владимира Путина, пообещавшего разобраться с проблемой дольщиков в Петербурге. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал 21 декабря директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников.

Напомним, на пресс-конференции президента 20 декабря Андреева, представившаяся журналисткой рязанского издания, сказала президенту, что власти Петербурга якобы обманывают относительно того, как решается проблема дольщиков, не получивших жилья. В этом контексте прозвучала и фамилия вице-губернатора Игоря Албина, курирующего строительную отрасль Петербурга. Реагируя на это, Албин 21 декабря на своей странице в соцсети обвинил Андрееву во лжи президенту и самопиаре, категорически отказался с ней сотрудничать и заявил о готовности уйти в отставку «за свою несговорчивость».

«Если президент просит разобраться в ситуации, то в ней надо разобраться, дать исчерпывающие материалы главе государства. В этой ситуации вице-губернатору одного из субъектов вставать в позу и говорить, что я не буду делать то, что говорит президент, можете меня уволить, — как-то не очень серьезно», — считает Дмитрий Солонников.

По его мнению, ни личная неприязнь к кому-либо, ни старые обиды не должны мешать чиновнику любого уровня — от премьер-министра до главы муниципалитета — исполнить распоряжение главы государства или разрешить вопрос, им поднятый.

«Если чиновник в этой ситуации свои личные переживания, психологические травмы ставит выше, чем воля президента, — кроме как психологическим срывом я это ничем объяснить не могу», — сказал Солонников.

Говоря о вероятности отставки Игоря Албина с поста вице-губернатора в сложившейся ситуации, эксперт напомнил о принципе «уходя — уходи».

«Зачем говорить «я готов уйти»? Пиши тогда заявление, раз готов, раз не хочешь выполнять поручение, которое тебе дают. В этой ситуации он (Албин) не столько подставляет Александра Дмитриевича Беглова, сколько подставляет Владимира Владимировича Путина, который считает нужным в данной ситуации (с дольщиками) разобраться», — отметил Солонников.

«Если он (Албин) считает такое поведение правильным, и это продуманный ход, а не спонтанная реакция, то значит, так он относится к президенту нашей страны», — резюмировал собеседник агентства.

Добавим, что в ближайшие часы в Смольном состоится встреча Александра Беглова с Аллой Андреевой. Врио губернатора сразу после пресс-конференции президента поручил подчиненным, в том числе Албину, подготовить материалы по теме, затронутой активисткой.

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