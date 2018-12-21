В Новой Зеландии легализовали медицинскую марихуану

Веллингтон, , 15:11 — REGNUM В Новой Зеландии принят закон о легализации употребления марихуаны в медицинских целях. Об этом сообщает новозеландское информационное агентство «NZ Herald». Таким образом, смертельно больные пациенты отныне смогут легально курить запрещённое растение. Новый закон также разрешает производство медицинской марихуаны в Новой Зеландии как для внутреннего, так и для внешнего рынка. Тем не менее, многие пациенты пока опасаются покупать растение, так как правила по лицензированию и стандартам качества будут определены только в следующем году. Министр здравоохранения Новой Зеландии Дэвид Кларк заявил, что новый закон позволит облегчить страдания многим людям, которые на протяжении многих лет живут с постоянными болями. Однако представитель оппозиции Шейн Рети предостерегла, что некоторые пациенты смогут начать использовать каннабис в общественных местах, что может оказать негативное влияние на здоровых людей. В целом же, законопроект получил довольно широкую поддержку в обществе.