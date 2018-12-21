Зачем коммунисту Гаврилову понадобилось благословение патриарха Варфоломея?

Москва, , 15:50 — REGNUM Визит члена фракции КПРФ в Госдуме Сергея Гаврилова в качестве президента Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Стамбул (состоялся 29−30 ноября), где он встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем, вызывает большие вопросы. Об этом пишет портал Vespa.

Издание приводит мнение доктора богословия, протоиерея Олега Трофимова, который напоминает, что поездка Гаврилова, который «не проинформировав коллег» отправился к Варфоломею после заседания МАП в Каире, где «его коллеги поддержали решение Священного синода РПЦ о прекращении общения с константинопольским патриархатом». И «это после того, как Синод РПЦ постановил о разрыве отношений». Президент МАП, «выйдя от стамбульского Варфоломея, дал интервью ТАСС, в котором первым, прежде Варфоломея и Порошенко, дал анонс даты так называемого «Объединительного собора». После чего «возникли вопросы не только у коллег, но и у журналистов, и у православной общественности: а на каком основании он подался на Фанар и что он там делал?».

Как отмечает портал, 15 ноября на заседании секретариата МАП в Каире прозвучало заявление российской делегации. В нем, в частности, говорится, что «в настоящее время отношения между Вселенским патриархатом, принявшем на своем Синоде церквей целый ряд решений по православной Церкви на Украине, и Московским патриархатом развиваются в очень неблагоприятном направлении… Это создает, к сожалению, плохую атмосферу во взаимоотношениях между верующими, провоцирует дальнейшую политизацию вопросов веры на Украине… И мы видим усилия неправославных стран, не имеющих к нам никакого отношения, которые пытаются учить нас, православных, во что мы должны верить и как мы должны организовывать Церковь».

Издание подчеркивает, что не только отца Олега Трофимова, но и многих других не убедили оправдания Гаврилова о том, что он специально приехал к «неинформированному» Варфоломею сказать ему правду и «донести позицию». Еще до перехода черты патриарх Кирилл довел всю полноту информации и православной позиции лично на встрече с патриархом Варфоломеем 31 августа.

Отношения с Константинопольским патриархатом разорваны, глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион публично называет Варфоломея раскольником, священников Украинской православной церкви Московского патриархата десятками вызывают на допросы в Службу безопасности Украины, а крупный российский политик не просто едет к Варфоломею, но «берет у раскольника благословение, что прямо противоречит церковным канонам», заключает портал.