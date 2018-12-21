Правительство Южной Кореи построит 155 тысяч домов для неимущих

Сеул, , 17:04 — REGNUM 20 декабря правительство Республики Корея объявило о начале второго этапа стабилизации рынка недвижимости, который заключается в строительстве 155 000 домов в пригородах столицы. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Ранее правительство анонсировало строительство 35 000 домов, однако теперь в дополнение к ним будет построено почти в 5 раз больше. Работы начнутся в 2020 году в Сеуле, Инчхоне и столичной провинции Кёнги. Места строительства 110 000 домов будут определены уже в 2019 году. Помимо сооружения жилья, планируется модернизация транспортной инфраструктуры, чтобы сократить время в пути до центра Сеула до 30 минут.

План правительства направлен на обеспечение жильем тех слоёв населения, которые не могут позволить себе приобрести недвижимость в Сеуле из-за взлетевших в последние несколько лет цен. При этом, власти гарантируют, что новые дома и квартиры будут доступными, но при этом качественными и оборудованными всем необходимым.