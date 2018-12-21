Сирийские курды бросились в объятия Дамаска

Дамаск, , 14:06 — REGNUM Новостной ресурс Al-Masdar News сообщил о возобновлении переговоров на высоком уровне между сирийским правительством и Сирийскими демократическими силами, основу которых составляют курдские вооруженные формирования.

Эти переговоры не первые. Ранее в сентябре 2018 года курды прервали переговорный процесс с Дамаском. Тогда они рассчитывали на помощь США и на создание Сирийского Курдистана, квазигосударства на сирийской территории к востоку от Евфрата.

Однако по распоряжению президента США Дональда Трампа начался вывод американских войск из Сирии, и территория, которую контролируют Сирийские демократические силы, может оказаться под турецкой оккупацией со всеми вытекающими для курдских отрядов последствиями.

Издание сообщает, что в ходе переговоров обе стороны согласились с тем, что турецкое вторжение в северную Сирию является прямой угрозой суверенитету Сирии, но никаких сделок заключено не было. Кроме этого, стороны все еще ведут переговоры о совместном контроле пунктов пересечения сирийско-турецкой границы.

Территория под контролем СДС — это лакомый кусок: на ней сосредоточено 70% нефтяных месторождений Сирии. Руководство СДС также договаривается с правительством САР о передаче этих месторождений.

В данной ситуации надо еще учитывать притязания Турции. Недавно президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что север Сирии — это юг Турции.

Если говорить об оценке Турции военно-политическим руководством Сирии, то эта оценка основывается на главном тезисе, что Турция является активным членом Североатлантического альянса.