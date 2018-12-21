Гражданам США могут разрешить посещать КНДР с гуманитарными целями

Пхеньян, , 15:19 — REGNUM Власти США уже с января 2019 года могут снять запрет для своих граждан на посещение Северной Кореи для оказания гуманитарной помощи. Об этом заявил спецпосланник США Стивен Бигэн, курирующий политику в отношении КНДР, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Стивен Бигэн подчеркнул, что госдепартамент США получает многочисленные запросы от граждан и организаций на посещение КНДР, однако по соображениям безопасности пока наложен запрет на такие поездки. Впрочем, если КНДР сможет обеспечить подходящие условия, запрет может быть снят. Для этого в начале 2019 года будет проведен соответствующий анализ ситуации, сообщил спецпосланник. Также он положительно оценил шаг властей Северной Кореи, которые отпустили в октябре американского гражданина, задержанного за незаконное пересечение границы. США намерены поддерживать отношения с КНДР и не желают прерывать диалог между двумя странами, добавил Стивен Бигэн.

Спецпосланник находится с четырёхдневным визитом в Сеуле, где обсуждает координацию политики США и Южной Кореи в отношении КНДР.