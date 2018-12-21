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Турция мобилизуется для помощи Йемену

Политика

Правозащитники собирают средства

Анкара, 21 декабря 2018, 13:58 — REGNUM  Международный Красный Полумесяц заявил о полной мобилизационной готовности Турции в оказании помощи жителям Йемена, сообщает 21 декабря Anadolu ajansi.

«И наше правительство, и наш народ мобилизованы на то, чтобы помочь Йемену», — подчеркнул представитель гуманитарной организации.

В настоящее время Красный Полумесяц совместно с правительством Турции начали сбор средств для оказания поддержки населению Йемена.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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