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Правительство Японии разработало законопроект о поддержке народа айны

Политика

Правительство Японии провело заседание, посвященное поддержке айнов, живущих на севере Японии

Правительство Японии разработало законопроект о поддержке народа айны
Группа айнов в традиционных костюмах

Токио, 21 декабря 2018, 15:52 — REGNUM  Правительство Японии провело заседание «Политика в отношении айнов» в официальной резиденции премьер-министра. Председателем заседания был главный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. На заседании было решено представить новый законопроект по поддержке айнов в следующем году. Законопроект должен включать помощь развитию и сохранению традиционной культуры айнов, а также создание новой системы субсидий для регионального развития. По информации японской новостной газеты «Тюнити Симбун», в новом законопроекте айны впервые будут называться «коренным народом». Представителям народа будет разрешено пользоваться лесными ресурсами в государственных лесах, а также заниматься китобойным промыслом.

На территории Российской Федерации проживает немногим более 100 айнов.

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Зарубежная хроника
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