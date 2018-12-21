Правительство Японии разработало законопроект о поддержке народа айны

Токио, , 15:52 — REGNUM Правительство Японии провело заседание «Политика в отношении айнов» в официальной резиденции премьер-министра. Председателем заседания был главный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. На заседании было решено представить новый законопроект по поддержке айнов в следующем году. Законопроект должен включать помощь развитию и сохранению традиционной культуры айнов, а также создание новой системы субсидий для регионального развития. По информации японской новостной газеты «Тюнити Симбун», в новом законопроекте айны впервые будут называться «коренным народом». Представителям народа будет разрешено пользоваться лесными ресурсами в государственных лесах, а также заниматься китобойным промыслом.

На территории Российской Федерации проживает немногим более 100 айнов.