Экс-мэр Великого Новгорода назначен зампредом регионального правительства

Великий Новгород, , 13:55 — REGNUM Бывший мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев, срок полномочий которого на посту градоначальника истёк 3 декабря 2018 года, назначен заместителем председателя правительства Новгородской области. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин сегодня, 21 деабря, на заседании областного правительства, которое проходит в мэрии.

По словам губернатора, к исполнению обязанностей Бобрышев приступит с 9 января 2019 года.

В новой должности он будет координировать деятельность по вопросам развития системы территориального общественного самоуправления, заниматься вопросами развития местных инициатив и иными направлениями взаимодействия областных органов исполнительной власти с муниципалитетами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Юрий Бобрышев руководил Великим Новгородом с 2008 года, дважды побеждая на прямых выборах. Новым мэром города стал Сергей Бусурин, назначенный на эту должность по итогам конкурсного отбора.

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