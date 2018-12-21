Япония выходит из Международной комиссии по промыслу китов

Токио, , 14:58 — REGNUM 20 декабря правительственные источники сообщили, что Япония выйдет из Международной комиссии по промыслу китов, чтобы восстановить коммерческий промысел. Правительство разрешит китобойный промысел в близлежащих морях и в пределах исключительной экономической зоны, исключая регион Антарктического океана — где промысел проводился в так называемых «научных целях».

Как сообщает японское информационное агентство «Киодо Цусин», решение было принято после многолетних споров. Япония редко выходит из международных организаций, и это решение может вызвать волну критики со стороны стран, где существует запрет на вылов китов.

Обоснование выхода тоже может быть поставлено под сомнение, поскольку Япония подписала Конвенцию США по морскому праву, которая призывает к сохранению морских ресурсов посредством международные организации.

«В Японии рыбаки зарабатывают на китобойном промысле, мы не можем просто покончить с этим», — заявили в правительстве. Антарктический океан исключен из плана в связи с критикой в адрес Японии, которую подозревают в вылове китов под предлогом «научных целей».