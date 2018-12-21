Эфиопия и Судан создают пограничные комитеты для борьбы с миграцией

Аддис-Абеба, , 18:28 — REGNUM В столице Судана Хартуме прошли переговоры между вице-премьером Эфиопии Демеке Мэконныном и президентом Судана Омаром аль-Баширом. Стороны договорились о создании пограничных комитетов между двумя странами для борьбы с нелегальной миграцией и другими трансграничными преступлениями. Об этом сообщил 20 декабря эфиопский новостной ресурс FanaBC.

В заявлении для прессы после встречи министр иностранных дел Судана Дардари Мохамед Ахмед заявил, что на переговорах был затронут ряд вопросов, представляющих взаимный интерес для Эфиопии и Судана. Обе стороны согласились создать ряд совместных пограничных комитетов, которые позволят Эфиопии и Судану эффективно вести борьбу с трансграничной преступностью: нелегальной миграцией, трансграничным наркобизнесом и незаконными поставками оружия.

Вице-премьер Эфиопии г-н Мэконнын также выразил глубокие соболезнования правительству и народу Судана по поводу гибели губернатора суданского штата Гедареф и шести других чиновников в результате крушения вертолета на юго-востоке Судана недалеко от границы с Эфиопией 9 декабря 2018 года.