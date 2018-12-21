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Власти Эфиопии реформируют сельское хозяйство страны

Политика

Агентство по сельскохозяйственной трансформации (AСТ) Эфиопии разработало проект по механизации сельского хозяйства для решения проблемы отсталости сектора

Аддис-Абеба, 21 декабря 2018, 17:16 — REGNUM  Пилотный проект, который был принят к реализации Агентством по сельскохозяйственной трансформации (AСТ) Эфиопии, направлен на ускорение механизации сектора и на устранение основных причин отсталости аграрного производства. Таких, как отсутствие запасных частей для сельхозтехники, высокие налоги на сельскохозяйственную технику, неосведомленность фермеров об использовании современной техники, нехватка обученных операторов сельскохозяйственной техники, оборудования и технических специалистов для осуществления ее обслуживания и ремонта. Об этом сообщило 20 декабря эфиопское новостное агентство Ethiopian News Agency.

Гебре Гебрецадик, руководитель проекта по механизации АСТ, сообщил, что основная цель проекта — предоставить мелким фермерам доступ к недорогим услугам по механизации аграрного процесса в ключевых видах производственно-сбытовой цепочки. По его словам, в общей сложности десять центров обслуживания механизации находятся в процессе создания в четырех ключевых регионах Эфиопии.

В дополнение к этому, центры механизации будут оказывать вспомогательные услуги, такие как расширенное обучение операторов сельхозтехники. Это поможет повысить эффективность аграрного процесса, обеспечить доступ к высококачественным и оригинальным запасным частям, а также обеспечить своевременное техническое обслуживание оборудования.

Спрос на обслуживание возникает во многих областях из-за ряда факторов: затяжные дожди, нехватка рабочей силы и другие. По словам г-на Гебрецадика, число частных поставщиков сельскохозяйственных услуг тем не менее постепенно увеличивается, особенно в районах выращивания пшеницы и ячменя в штате Оромо, кунжутном поясе штатов Амхара и Тыграй и некоторых частях Штата народов Юга Эфиопии.

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Зарубежная хроника
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