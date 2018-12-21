Пятница, 21 Декабря 2018 года
15:45:34 МСК

Подразделение военной полиции создано на российской базе в Абхазии

Политика

Патрульные вскоре получат новую экипировку и бронированный автотранспорт

Цхинвал, 21 декабря 2018, 13:48 — REGNUM  К несению службы на территории российской военной базы в Абхазии приступили военнослужащие подразделения российской военной полиции, передает 21 декабря телеканал «Звезда».

Отмечается, что военные полицейские начали нести службу в составе сменных патрулей. Сообщается также, что военные полицейские, попавшие в подразделение, первоначально прошли программу спецподготовки в учебном центре военной полиции.

По сведениям телеканала, патрульные вскоре получат новую экипировку и бронированный автотранспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, несмотря на наращивание военно-политического сотрудничества между НАТО и Грузией Абхазия и Южная Осетия могут считать себя в безопасности — Россия не допустит агрессии против этих стран.

Читайте также: МИД РФ: в случае агрессии Москва защитит Абхазию и Южную Осетию

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Признание независимости Абхазии и Южной Осетии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить