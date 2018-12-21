Подразделение военной полиции создано на российской базе в Абхазии

Цхинвал, , 13:48 — REGNUM К несению службы на территории российской военной базы в Абхазии приступили военнослужащие подразделения российской военной полиции, передает 21 декабря телеканал «Звезда».

Отмечается, что военные полицейские начали нести службу в составе сменных патрулей. Сообщается также, что военные полицейские, попавшие в подразделение, первоначально прошли программу спецподготовки в учебном центре военной полиции.

По сведениям телеканала, патрульные вскоре получат новую экипировку и бронированный автотранспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, несмотря на наращивание военно-политического сотрудничества между НАТО и Грузией Абхазия и Южная Осетия могут считать себя в безопасности — Россия не допустит агрессии против этих стран.

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