Дональд Трамп поблагодарил премьера Албании за высылку иранских дипломатов

Тирана, , 14:22 — REGNUM 19 декабря Албания объявила персонами нон-грата двух иранских дипломатов, в том числе посла Ирана в Тиране Голахоссейна Мохаммаднию в связи с подозрениями в их причастности к организации трех террористических заговоров, недавно раскрытых на территории этой балканской страны.

20 декабря президент США Дональд Трамп обратился с благодарственным письмом к премьер-министру Албании Эди Раме.

Албанское новостное агентство «АБЦньюс» приводит полный текст письма:

«Уважаемый господин премьер-министр:

Благодарю за ваши неутомимые усилия по противостоянию Ирану и быструю реакцию на его дестабилизирующую активность, предпринимаемую с целью заткнуть рот диссидентам во всех точках земного шара. Решимость, доказанная изгнанием иранского посла из вашей страны, является примером наших совместных усилий, направленных на то, чтобы показать иранскому правительству, что его террористическая деятельность в Европе и во всем мире будет иметь серьезные последствия.

Албания всегда была большим другом Соединенных Штатов, и я приветствую рост нашего партнерства в решении многих важных вопросов, которые затрагивают обе наши страны.

С уважением, Дональд Трамп».

Помимо президента США, данный акт албанского правительства поприветствовали советник Трампа по государственной безопасности Джон Болтон и госсекретарь США Майк Помпео.