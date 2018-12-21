В Госдуме призывают быть готовыми к провокациям со стороны Украины

Москва, , 13:39 — REGNUM Заявления президента Украина Петра Порошенко о переброске войск в район Черного и Азовского морей идет в унисон с недавними призывами американских сенаторов к президенту США Дональду Трампу о проведении операции по установлению «свободы судоходства» в Керченском проливе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Все это ложится в одну цепь событий по искусственному созданию напряженности в регионе», — считает Слуцкий.

Парламентарий надеется, что окажутся верны оценки ряда экспертов об имитации военной активности Порошенко по мере приближения президентских выборов на Украине.

«Мы действительно видим, что Киев бряцает оружием все громче и громче с одобрения своих заокеанских тьютеров», — говорит депутат.

В тоже время он не исключил провокации со стороны Украины.

«Нельзя исключать повторения любой провокации со стороны украинской власти для решения своих внутриэлекторальных проблем, а также привлечения внимания Запада. Надо быть готовыми ко всему. Уверен, что и Погранслужба РФ, и Росгвардия смогут достойно защитить территориальные воды России», — заявил Слуцкий.