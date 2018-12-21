Власти Украины «воруют миллиарды» прикрываясь церковью — депутат

Киев, , 13:33 — REGNUM Вчерашняя драка депутатов от фракции «Народный фронт» и «Оппозиционной платформы — За жизнь» стала инсинуацией и «картинкой для российских каналов», что на Украине якобы преследуют за веру. Об этом 21 декабря в кулуарах Рады заявил глава фракции «Народный фронт» Олег Березюк, комментируя потасовки в парламенте после принятия религиозного закона №5309.

«Это была инсинуация. Я бы об этом даже не говорил. Это было нужно для телевизионной картинки, не столько для украинских телеканалов… Это была картинка для российских каналов, что тут в Украине издеваются над бедными людьми, преследуют за веру. Эта инсинуация вчера удалась. Обидно, что некоторые из наших коллег поддались на эту провокацию. На это уже не надо обращать внимание», — призвал Березюк.

Он считает, что сегодня для Украины сбываются пророческие слова поэта Тараса Шевченко.

«Украина уверенно идет своим путем. Вчерашнее голосование показало, что сбываются пророческие слова Шевченко, что в нашем доме будет наша правда, наша воля и наша сила. Это становится понятно и очевидно», — сказал Березюк.

При этом депутат отметил, что созданием украинской церкви власти прикрывают «сумасшедшее экономическое мошенничество» и воровство.

«Этими фантастическими символами прикрывается сумасшедшее экономическое мошенничество. Они просто безбожно воруют миллиарды. Кстати, вчера в зале была заминка относительно голосования. Глава Верховной Рады думал, что будет провокация относительно не голосования важного закона о религии. Депутаты от БПП, «Народного фронта» и другие просто перестали голосовать. Знаете, почему? Потому что кабмин не дал им денег на соцэкономразвитие. Это — взятка за голосование за бюджет. Понятно почему не дал. Он всегда дурит, как людей, так и тех рабов, которым помогает. Потому что денег нет. На конец года более 100 млрд дефицита. Цифра в 110 млрд из казначейства на 15 декабря», — подытожил Березюк.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря парламент Украины принял в целом законопроект №5309 «О внесении изменений в закон Украины «О свободе совести и религиозных организаций» по поводу названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (являются частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управления) которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано осуществившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины».

В документа отмечается, что религиозная организация «обязана в своем полном названии, указанном в ее уставе (положении), отображать принадлежность к религиозной организации (объединению) за пределами Украины, в которую она входит (частью которой она является), путем обязательного воспроизведения в своем названии полного уставного названия такой религиозной организации (объединения) с возможным добавлением слов «в Украине» и/или обозначения своего места в структуре иностранной религиозной организации».

После этого в Раде произошла драка. В частности, депутат от фракции НФ Юрий Береза поколотил депутатов от парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестора Шуфрича и Юрия Бойко.