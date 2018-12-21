Дискриминировать церковь — это антиукраинский шаг – депутат Верховной рады

Москва, , 14:03 — REGNUM Единственная каноническая православная украинская церковь на Украине — это Украинская православная церковь Московского патриархата во главе с блаженнейшим митрополитом Онуфрием, убежден председатель фракции «Оппозиционный блок» в Верховной раде Украины Вадим Новинский. Об этом он заявил 21 декабря в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя потасовку, которая произошла в Верховной раде после голосования за законопроект, которым каноническую православную церковь на Украине могут лишить её названия.

«Мы свою позицию показали своим голосованием, — сказал Новинский. — Мы единственная партия, которая выступала против этого антиукраинского законопроекта. И мы были единственными, кто проголосовал красными кнопками. Страсти были накалены до предела, и было достаточно одной спички, чтобы разгорелась такая ситуация. Конечно, это не красит украинский парламент, но, к сожалению, является нормой, когда мнение отличное от мнения президента, от мнения коалиции воспринимается всегда в штыки. И когда аргументов нет, то в ход пускают кулаки».

Кроме того, Новинский подчеркнул, что единственная каноническая православная украинская церковь на Украине, это Украинская православная церковь Московского патриархата во главе с блаженнейшим митрополитом Онуфрием.

«Это церковь украинского народа, — уверен депутат. — В ней служат священники-украинцы. И прихожане, верующие люди тоже украинцы. И поэтому дискриминировать церковь — это антиукраинский шаг».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, депутаты Верховной рады Украины устроили массовую драку в зале заседаний. Потасовка произошла после голосования за законопроект, которым каноническую православную церковь на Украине могут лишить её названия. Речь идёт о законопроекте «О свободе совести и религиозных организациях». Согласно этому законопроекту, те религиозные организации, руководящий центр которых находится в России, обязаны указывать в названии свою принадлежность. За законопроект проголосовали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.