В Кремле прокомментировали проверку в отношении BBC

Москва, , 13:27 — REGNUM Решение Роскомнадзора организовать проверку телеканала BBC World News является ответом на решение британского медиарегулятора Ofcom в отношении RussiaToday. Об этом 21 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, к британскому телеканалу «на протяжении длительного времени копилось много вопросов» в отношении тенденциозного освещения событий.

Песков подчеркнул, что у различных российских ведомств «неоднократно появлялись вопросы» к BBC в отношении освещения внутриполитических событий в стране и в связи с освещением действий России на международной арене.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Роскомнадзором насата проверка деятельности канала BBC World News в связи с решением британского регулятора СМИ Ofcom по телеканалу RT. Кроме того, сотрудники Роскомнадзора намерены проверить на предмет соответствия российскому законодательству материалы, размещаемые на интернет-ресурсах BBC.

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