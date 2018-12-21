В Кремле анонсировали рабочую встречу Путина с Медведевым

Москва, , 13:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин сегодня, 21 декабря, проведет рабочую встречу с премьер-министром Дмитрием Медведевым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, сегодня у президента запланировано несколько внутренних совещаний.

«Отдельно сегодня (Путин) планирует побеседовать с Медведевым в плане сверки часов по основным концептуальным задачам», — сказал Песков, добавив, что встреча запланирована на вторую половину дня.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря глава государства провел большая итоговую пресс-конференцию, на которую было аккредитовано более 1,7 тыс. журналистов. Почти за четыре часа Путин успел ответить на десятки вопросов представителей как крупных зарубежных и федеральных СМИ, так и журналистов из регионов России.

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