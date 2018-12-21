Депутат заявил об экономических убытках Украины из-за военного положения

Киев, , 13:24 — REGNUM Украина понесла экономические и финансовые убытки от ввода режима военного положения. Об этом 21 декабря в кулуарах Верховной Рады заявил депутат, сопредседатель парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

Он сообщил о фактах невыполнения и разрыва коммерческих контрактов, а также массовом отказе иностранных туристов посещать Украину.

«Очень много было сигналов из регионов об ухудшении экономической ситуации, особенно из тех, в которых оно было введено. Отказы продолжать контракты, остановка действующих контрактов, отказ от подписания новых договоров — все это создало плохие инвестиционные условия. Туристы отказываются приезжать в страну, потому что иностранцы просто напуганы этим военным положением, они массово отказывались от поездок в Украину. Это было очередным шагом для создания обстановки неуверенности, неуправляемости и хаоса в стране», — сказал Бойко.

Он призвал Киев начать двусторонние переговоры с Москвой.

«Это было использовано президентом, чтобы сорвать президентские выборы. Когда это не удалось, внедрили военное положение на 30 суток. Он плохо отразился на экономике. Его нужно отменять, переходить на двусторонние переговоры по деэскалации ситуации в Азовском море и завершать этот бардак. Самое главное — надо вернуть наших моряков, парней домой», — подытожил Бойко.

Напомним, в ноябре, после военного противостояния в Черном море, президент России Владимир Путин отказался провести переговоры с президентом Петром Порошенко, инициированные Киевом.

Как сообщалось, 25 ноября военные Российской Федерации обстреляла и захватила в Черном море катера украинских ВМС «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». В результате обстрела трое украинских моряков получили ранения, 24 моряка задержаны.

С 28 ноября на Украине вступил в силу закон о военном положении, правовой режим которого распространен на Азово-Керченскую акваторию, а также 10 областей Украины (Винницкую, Луганскую, Донецкую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую).

В дополнении к указу о вводе военного положения описаны права граждан, которые ограничат в случае введения военного положения. В частности, документ предусматривает ограничение прав человека на неприкосновенность жилья (ст.30), личной жизни (ст.32), тайну телефонных разговоров (ст. 31), свободу передвижения (ст.33), свободу мысли и слова (ст.34), прав граждан избирать и быть избранными (ст. 38), прав на мирные собрания (ст. 39), прав распоряжаться своей собственностью (ст.41), прав на предпринимательскую деятельность (ст. 42), прав на свободный выбор деятельности (ст. 43) и прав на забастовку (ст. 44), а также прав на образование (ст. 53).