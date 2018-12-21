В Кремле оценили роль США в борьбе с ИГИЛ* в Сирии

Москва, , 13:23 — REGNUM В Кремле пока до конца не чёткой ясности и понимания, как и когда Соединённые Штаты Америки намерены выводить своих военнослужащих с территории Сирийской Арабской Республики. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Нам нужно понять, как, когда, куда и каким образом уходят американцы, это пока не понятно», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков также добавил, что не ясно и то, какой будет следующую фаза развития событий в Сирии. При этом пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Россия на законных основания оказывала содействием «сирийцам в освобождении их страны от международного терроризма. А вот роль США в победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в САР, в Москве переоценивать не склонны.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о решении начать постепенный вывод американских военнослужащих из Сирии. Глава Белого дома заявил об одержанной победе над террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории арабской республики. А именно это являлось, по словам американского лидера, единственной причиной, по которой вооружённые силы США находились в САР.

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Добавим, что такое решение президента США Дональда Трампа удивило Германию. По мнению главы МИД ФРГ Хайко Мааса, этот шаг может поставить под угрозу борьбу с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так как террористы по-прежнему активным на востоке страны. Против вывода американского контингента из Сирии высказала и Великобритания, заявив, что борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в арабской республике далека от завершения.

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