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Украина получит службу авиабезопасности «как в Европе»

Политика

Аваков не уточнил когда

Киев, 21 декабря 2018, 14:02 — REGNUM  Украинская служба авиабезопасности станет третьей в Европе по мощности, заявил министр иностранных дел Украины Арсен Аваков, сообщила пресс-служба МВД Украины 21 декабря на своей странице в социальной сети Twitter.

«Будет 55 вертолётов для системы авиабезопасности и гражданской защиты МВД Украины, которую представим сегодня. Третья в Европе по мощности вместе с Германией и Францией», — заявил министр.

Аваков не уточнил, в чём именно измеряется мощность, по показателю которой Украина бросит вызов странам западной Европы.

Напомним, 21 декабря в аэропорту «Борисполь» состоялась торжественная церемония встречи первых двух французских вертолётов, купленных для правоохранительных, силовых и спасательных служб Украины.

В ней принимал участие президент страны Пётр Порошенко, который заявил, что Украина получит не только гражданские, но и боевые вертолёты германо-французского производства.

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Политическая жизнь Украины
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