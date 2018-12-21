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Германия выделит €500 тыс. в рамках пакета сотрудничества Грузия — НАТО

Политика

В 2016 и 2017 годах Германия уже дважды выделяла по €500 тыс. на реализацию данных проектов

Берлин, 21 декабря 2018, 13:17 — REGNUM  Посол Германии в Североатлантическом альянсе Ханс Дитер Лукас дал согласие на выделении Грузии €500 тыс. в рамках пакета сотрудничества Грузия — НАТО, сообщили 21 декабря в посольстве ФРГ в Тбилиси.

Отмечается, что в 2016 и 2017 годах Германия уже дважды выделяла по €500 тыс. на реализацию проектов в рамках пакета сотрудничества, который содействует дальнейшему сближению Грузии с НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на старательное движение Грузии в сторону НАТО, осуществляемые с 2004 года под разными названиями, конкретных сроков предоставления Тбилиси членства в НАТО так и не было обозначено.

Ранее специальный представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай поприветствовал решение новоизбранного президента Грузии Саломе Зурабишвили первый зарубежный визит нанести в Брюссель и подчеркнул, что генсек альянса будет рад встрече с первой женщиной-президентом Грузии.

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