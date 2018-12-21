В МИД РФ прокомментировали учреждение на Украине «дня Бандеры»

Москва, , 13:16 — REGNUM Украинские власти постоянно стараются сделать заклеймённых позором бандитов национальными героями. Об этом говорится в комментарии МИД РФ в связи с включением дня рождения садиста и прислужника гитлеровцев Степана Бандеры в перечень официальных праздников страны.

В сообщении российского внешнеполитического ведомства подчеркивается, что день рождения преступника, причастного к кровавым терактам (1 января) должны будут чтить все жители Украины.

«На фоне вакханалии, творящейся в «незалежной» вокруг календаря памятных дат и праздников, появление «дня Бандеры» удивления не вызывает», — говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.

В Министерстве иностранных дел РФ полагают, что сегодняшнее руководство Украины, прикрываясь лозунгами возрождения национальной идентичности, на деле являются «патриотами собственного кошелька».

Также в ведомстве считают поклонение подобным «гнусным историческим персонажам» презрительным отношением к украинскому народу и жертвам бандеровцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря стало известно, что день рождения главаря ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры стал торжественной датой, официально отмечаемой на Украине.

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