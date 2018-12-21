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Сирийские курды недовольны выводом американских войск

Политика

Они считают, что это решение может дестабилизировать Сирию

Дамаск, 21 декабря 2018, 13:09 — REGNUM  Демократические силы Сирии опровергли слова президента США Дональда Трампа о победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 21 декабря Kurdistan.ru.

Повстанцы, дружественные Соединенным Штатам, негативно восприняли вывод американских войск, которые помогали им сдерживать агрессию Турции. По их мнению данное решение может дестабилизировать ситуацию в стране.

«Война против терроризма не закончена. «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не побеждено», — говорится в заявлении Демократических сил Сирии.

Напомним, 19 декабря президент США Дональд Трамп принял решение о выводе американских войск из Сирии, по словам главы Белого дома, война с террористами окончилась победой.

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Война в Сирии
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