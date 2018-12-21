Кадровая политика мэрии Ярославля: тренд на внешнее управление продолжается

Ярославль, , 13:05 — REGNUM В Ярославской области на ключевых постах власти по сути не осталось ни одного ярославца. Выборы председателя регионального парламента и нового мэра Ярославля подвели черту под процессом кадрового замещения. Не прошло и двух недель со дня избрания депутатами муниципалитета Ярославля главы города, как Владимир Волков произвёл сразу два назначения на важные административно-хозяйственные должности. Руководить крупнейшим муниципальным предприятием общественного транспорта ПАТП-1 и принадлежащей городу компанией «Яргортеплоэнерго» будут два подмосковных бизнесмена: Алексей Власенко и Евгений Клейнбурд. Ожидаются и другие замены.

Своё отношение к кадровой политике мэра Ярославля Владимира Волкова высказал корреспонденту ИА REGNUM социолог Евгений Голубев.

«Всё это проявления сквозной кадровой политики господина Степаненко (Дмитрий Степаненко, председатель правительства Ярославской области — прим. ИА REGNUM ) — на ключевые посты заводят доверенных лиц для того чтобы, как минимум иметь контроль, как максимум — обеспечить выгодоприобретение», — считает Евгений Голубев

Эксперт полагает, что на доверии к мэру Ярославля со стороны населения его кадровая политика скажется не сильно. Большее значение имеют видимые результаты его работы.

«Замена ярославцев на «варягов» доверия к власти не прибавит, но электоральные последствия будут иметь только серьёзные экономические или политические ошибки. А с учётом того, что руководство города не самостоятельно в своих решениях, ошибку может сделать лишь команда Степаненко. Подчёркиваю: не команда губернатора, а команда председателя правительства», — уточнил Голубев.

Экс-губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил, что в кадровой политике Владимир Волков ориентируется на тренд, заданный региональной властью и считает такой подход ошибочным:

Это какая-то тупая ситуация. Когда они дистанцируются от ярославских специалистов, это им рано или поздно выйдет боком и прежде всего на выборах. В Ярославле молодых, достойных и перспективных специалистов среднего звена можно найти больше, чем на стороне. То, что они этого не понимают, меня ставит в тупик. Я вообще не могу понять, как можно так работать, как можно так не понимать стратегическую перспективу. Просто удивляюсь».

Примечательную оценку ситуации дал политолог Александр Миклин. По его мнению ответственность за происходящее лежит и на ярославских избирателях:

«У нас нет прямых выборов мэра Ярославля, и это отсутствие прямых выборов сделано руками ярославцев — несколько лет назад. Но ярославцы за господина Волкова проголосовали, обращаю внимание, ярославцы. Да, голосовали депутаты муниципалитета, но с пулемётами перед ними никто не сидел. Проголосовали именно выбранные нами, ярославцами, депутаты. Т. е. добро на последующее привлечение иногородних специалистов дали ярославцы. К сожалению, но это надо признать. Тренд на внешнее управление продолжается. Мы получили то, что заслужили», — считает Александр Миклин.

Как сообщало ранее инаугурация мэра Ярославля Владимира Волкова состоялась 20 декабря. В процессе церемонии в здании мэрии сработала пожарная сигнализация

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