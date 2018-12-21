Начальник Главпура ВС России встретился с главой минобороны Китая

Пекин, , 13:02 — REGNUM В Пекине прошла встреча министра национальной обороны КНР Вэй Фэнхэ с заместителем министра обороны России, начальником Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Андреем Картаполовым, сообщает 20 декабря Синьхуа.

«Китайская сторона готова вместе с российской стороной решительно выполнять важные договоренности глав двух государств, содействовать неуклонному развитию сотрудничества между двумя странами в военной области», — заявил китайский министр, отметив, что взаимодействие двух стран и армий вносит важный вклад в обеспечение мирового стратегического баланса.

Картаполов, в свою очередь, подтвердил курс на сотрудничество с Китаем на базе прагматичных интересов и вывода на новый уровень отношений военных ведомств двух стран.