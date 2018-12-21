Тверской суд Москвы рассмотрит вопрос о заочном аресте Уильяма Браудера

Москва, , 12:58 — REGNUM Сегодня, 21 декабря, в Тверском суде Москвы будет рассмотрено ходатайство о заочном аресте главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, которого обвиняют в организации преступного сообщества. Рассматривать его будет судья из «списка Магнитского».

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«Ходатайство рассмотрит судья Алексей Криворучко», — пишет РИА Новости.

Напомним, в Тверском суде Москвы главе фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК). МВД РФ попросило служителей Фемиды санкционировать арест Браудера на два месяца с момента его задержания на территории России или экстрадиции в РФ. Это ходатайство будет рассмотрено сегодня, 21 декабря.

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Как сообщало ИА REGNUM, уголовное производство по факту создания финансистом Уильямом Браудером в России преступного сообщества Генпрокуратура РФ возбудила 19 ноября. По данным следствия, группировка была организована в 1997 году и действует до сих пор.

В 2017 году Тверской суд приговорил Уильяма Браудера к девяти годам лишения свободы за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов.

Ранее, в 2013 году тот же Тверской суд также заочно приговорил бизнесмена к такому же сроку — к девяти годам заключения — за налоговые махинации. Суд признал его и аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского виновными в уклонении от уплаты налогов на 522 млн рублей. Магнитский в 2009 году скончался в СИЗО «Матросская тишина».

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