«Не оставили выбора»: МИД РФ о проверке телеканала BBC

Москва, , 12:58 — REGNUM Грубое вмешательство Великобритании в деятельность российских средств массовой информации не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Таким образом Захарова прокомментировала начавшуюся проверку Роскомнадзором телеканала BBC World News.

«Грубое вмешательство британского правительства в деятельность российских СМИ (постоянная пропаганда против телеканала RT, попытки дискредитация наших журналистов и т. д.) не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа», — написала Захарова, добавив, что Москва неоднократно предупреждала об этом.

Напомним, Роскомнадзор начал проверку деятельности телеканала в связи с решением британского регулятора СМИ Ofcom по телеканалу Russia Today. Ранее Ofcom обнаружил якобы имевшие место нарушения правил вещания телеканала RT в Великобритании. Российскому телеканалу грозит штраф в размере 250 тыс. фунтов.

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