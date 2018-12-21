Жители Индонезии собирают подписи и денежные средства в защиту уйгуров

Джакарта, , 13:02 — REGNUM Помимо акции протеста возле посольства КНР в Джакарте, жители Индонезии стали собирать подписи в знак солидарности, а также денежные средства для уйгурских мусульман, проживающих в китайской провинции Синьцзян, сообщает Antaranews.

Добровольцы из гуманитарной организации Aksi Cepat Tanggap заявили, что собранные средства будут переданы непосредственно уйгурским жителям через волонтеров организации, которые там работают.

В последние месяцы Китай подвергся критике со стороны активистов, ученых и правительств иностранных государств в отношении массовых задержаний и пристального внимания к меньшинствам и этническим группам, проживающих в провинции Синьцзян.

Как сообщало ИА REGNUM, массовая акция протеста жителей Индонезии у стен посольства КНР в Джакарте получило название 2112.

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