Глава свердловского Заксобрания о пресс-конференции Путина: прорыву — да

Екатеринбург, , 13:02 — REGNUM Президент России Владимир Путин акцентировал внимание жителей страны на необходимости экономического прорыва, и свердловские законодатели приложат все усилия на пути к этому. Об этом заявила глава Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Президент подчеркнул, что нашей стране нужно сделать прорыв, без этого нет будущего нашего государства… Мы все свои усилия направляем на то, чтобы и в Свердлоской области двигаться вперед, иметь прорывные технологии и законодательно закреплять те планы, которые имеют у нас исполнительные органы власти.

Бабушкина сделала акцент на двух направлениях работы депутатов. Это законодательство в сфере науки и развития человеческого потенциала, а также все, что касается вопросов экономики и конкретно цифровой экономики, развития робототехники.

Напомним, 20 декабря 2018 года в Москве прошла ежегодная Большая пресс-конференция главы государства. В этом году на мероприятие аккредитовали рекордное количество журналистов — 1702 человека. Владимир Путин отвечал на вопросы почти четыре часа.