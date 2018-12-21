Франция продаст Украине боевые вертолёты — Порошенко

Киев, , 13:23 — REGNUM Украина получит боевые вертолёты производства компании Airbus, заявил президент Украины Пётр Порошенко, сообщили 21 декабря «Украинские новости».

Порошенко напомнил, что на территорию страны прибыли гражданские вертолёты из Франции для украинского МВД.

«В дополнениях к этому контакту указано, что мы будем иметь и боевые вертолеты Airbus для Вооруженных сил Украины», — заявил он.

Порошенко добавил, что французские боевые вертолёты будут использованы для разведки и эвакуации раненных в районе Азовского и Чёрного морей.

Напомним, ранее в аэропорту Борисполь приземлились два вертолёта компании Airbus, закупленные для нужд украинских силовиков, пограничников и спасателей. Машины лично встречал президент Украины Пётр Порошенко.

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