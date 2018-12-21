Пятница, 21 Декабря 2018 года
14:09:28 МСК

Председатель Ярославской облдумы возглавил реготделение «Единой России»

Политика

Пока что временно

Председатель Ярославской облдумы возглавил реготделение «Единой России»
Иллюстрация: Duma.yar.ru
Алексей Константинов

Ярославль, 21 декабря 2018, 12:42 — REGNUM  Исполняющим обязанности секретаря ярославского регионального отделения партии «Единая Россия» назначен председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении партии.

Напомним, депутат Госдумы Александр Грибов оставил этот пост после назначения на федеральную должность. Грибов стал заместителем генерального секретаря партии по идеологии.

Президиум Генсовета «Единой России» нашел ему временную замену. Вероятно, Константинов и станет главой реготделения партии после проведения областной конференции. Она пройдет в 2019 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославская «Единая Россия» снова осталась без головы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить