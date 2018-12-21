Лавров обсудил урегулирование ситуации в Сирии с главой МИД Судана

Москва, , 12:40 — REGNUM Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону со своим коллегой из Судана Ад-Дирдири Мухаммедом Ахмедом вопросы урегулирования ситуации в Сирии, сообщает 21 декабря пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Проведен обстоятельный обмен мнениями по региональной тематике с акцентом на вопросы сирийского урегулирования», — говорится в сообщении.

Кроме того, главы МИД двух стран обсудили взаимодействия между Россией и Лигой арабских государств в различных областях. Также были рассмотрены практические аспекты укрепления политического взаимодействия и торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии длится с весны 2011 года. С сентября 2015 года по запросу президента арабской республики Башара Асада Россия начала операцию против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате террористическая группировка потерпела полное поражение, территорию Сирии удалось практически полностью освободить от боевиков.

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