Президент Киргизии: Нужно не менять Конституцию, а решать насущные проблемы

Бишкек, , 12:17 — REGNUM «В течение 25 лет в основной закон десять раз были внесены изменения. А в 2010 году через референдум наш народ проголосовал за то, чтобы Конституция не изменялась до 2020 года. Несмотря на это, в 2016 году Основной закон был изменен еще раз. Поэтому, уважая волю народа, считаю, что нет необходимости вносить изменения в Конституцию», — заявил президент Сооронбай Жээнбеков на конференции, посвященной 80-летию парламента Киргизии.

По мнению главы государства, для развития республики вполне достаточно и нынешнего конституционного пространства. При этом он отметил, что сейчас в Киргизии существуют очень актуальные вопросы и необходимые реформы, которыми можно заниматься и в рамках существующего Основного закона.

«Как безотлагательную проблему могу назвать улучшение экономики нашего государства, создание условий для бизнеса и увеличение прямых инвестиций. Та же борьба с коррупцией не будет ждать конституционных изменений. Развитие регионов, административно-территориальная реформа нуждается в законах. Совершенствование законов о местных госадминистрациях и местном самоуправлении требуют оперативной работы. Чтобы не отстать от других стран, требуется продвижение цифровой трансформации и привлечение инновационных технологий в государство», — пояснил Жээнбеков.

Киргизстанский лидер подчеркнул, что именно поэтому нынешний парламент должен принять законы для проведения реформ, а не терял время, увлекшись конституционной реформой.

«На то, чтобы созвать конституционное совещание, обсудить и внести изменения в соответствующие нормы, мы потеряем около года. У нас сейчас нет столько времени. У парламента, который будет избран по итогам выборов 2020 года, будет достаточно и прав, и времени для серьезного рассмотрения норм Конституции, подлежащих изменению и принять неспешные решения», — подытожил президент Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что первая редакция Конституции Киргизии как независимого государства была принята 5 мая 1993 года.

Действующая версия Основного закона вступила в силу 15 января 2017 года. Она была принята по итогам состоявшегося 11 декабря 2016 года референдума и поддержана 79,63% киргизстанцев, принимавших участие во всенародном голосовании.

Основные поправки, внесенные в главный документ страны, призваны повысить полномочия правительства Киргизии, сделав кабинет министров менее зависимым от президента и парламента. Также, по мнению инициаторов, они должны нивелировать правовые коллизии, угрожающие суверенитету республики.