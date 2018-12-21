Проблема «взросления кадрового аппарата» актуальна для Орловщины – мнение

Орел, , 11:59 — REGNUM Пресс-конференция показала, что президент по-прежнему хорошо осведомлен о событиях и внешней и внутренней политики России, прекрасно владеет статистикой. Однако важно, чтобы у главы государства «не было удовлетворенности ситуацией на основании средних показателей». Об этом, комментируя итоги большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, состоявшейся 20 декабря, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Орловского регионального отделения «Справедливой России», депутат Орловского облсовета Руслан Перелыгин.

«Сегодня доходы жителей Орловской области в среднем на 60% меньше доходов среднего россиянина, поэтому в то время, как где-то люди оценивают перспективы роста личного благосостояния, у нас в регионе люди просто выживают. В этом контексте отрадно было услышать, что президент придает большое значение кадровой политике, проблеме «взросления государственного аппарата». Для Орловщины это особенно актуально, много лет качество работы региональных чиновников не позволяет области начать стабильно развиваться», — отметил Руслан Перелыгин.

«Я согласен с Владимиром Владимировичем, который убежден, что сегодня нужен технологический скачок, без него у нас нет будущего. Вызвало сожаление, что президент убежден, что повышение пенсионного возраста — правильный и неизбежный шаг. Мы пытались этот шаг предотвратить, для жителей Орловской области пенсия — не роскошь, а, нередко, способ выживания семей. Дефицит рабочих мест с достойной заработной платой и проблемы здравоохранения никуда не денутся после 1 января. Людям станет жить еще тяжелее», — добавил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря состоялась большая итоговая пресс-конференция Владимира Путина. В ней приняли участие 1702 журналиста из зарубежных, федеральных и региональных СМИ.