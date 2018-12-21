Россия поддержит Иран в его противостоянии санкциям США — МИД РФ

Москва, , 11:58 — REGNUM Российские власти намерены предпринять максимальные усилия для смягчения последствий санкций Вашингтона в отношении Тегерана. Об этом заявил 21 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В ходе встречи с заместителем главы МИД Ирана Аббасом Аракчи российский дипломат подчеркнул, что Москва подтверждает свою приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Рябков отметил, что Россия и Иран вместе будут работать над преодолением негативных последствий антииранских санкций США.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике США за решение выйти из СВПД. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Ирана Хасаном Рухани.

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